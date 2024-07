Kane spera di continuare la serie positiva del Dortmund con l’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 2024-07-09 23:36:36 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Harrydi proseguire la sua storia d’amore con ilquandoaffronterà i Paesi Bassi nella semifinale di Euro 2024. Il capitano delha segnato cinque gol in tre presenze da titolare al Westfalonstadion, segnando nelle vittorie del Tottenham sul campo delin Champions League nel 2017/18 e nel 2018/19 e realizzando anche una tripletta per il Bayern Monaco nel Der Klassiker lo scorso novembre. Pronti. foto.twitter.com/KLQCmduFgA — Harry(@H) 9 luglio 2024 Ha dichiarato a BBC Radio 5 Live: “Ho segnato qualche gol in alcune partite contro il, quindi sì, finora è stato uno stadio abbastanza positivo per me.