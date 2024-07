Inter da due grandi operazioni dipende il futuro Lavoro in uscita!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’non deve lavorare solamente sul mercato per acquistare giocatori. Ha bisogno di cedere anche se non con fretta come accaduto negli anni scorsi. Da dueilnerazzurro. CESSIONI – L’deve assolutamente liberarsi di due giocatori prima che si arrivi ad agosto e che il loro prezzo cali. Soprattutto per uno c’è la necessità assoluta di cedere perché potrebbe partire a parametro zero nella prossima stagione. Si tratta di Joaquin Correa, di ritorno dal prestito con il Marsiglia dove ha chiuso con zero gol e zero assist. Su Correa c’è il River Plate, si è parlato di AEK Atene ed Estudiantes per un ritorno alle origini. Manca però ancora qualcosa di concreto ed è un problema: a bilancio el tucu pesa ancora quasi 15 milioni di euro.