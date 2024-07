Il Ddl Nordio è legge Stop al reato d' abuso d' ufficio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) AGI - L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddlcon 199 voti favorevoli e 102 contrari. Il testo reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. "Stiamo lavorando a una riforma organica delle intercettazioni per dare un'attuazione radicale all'articolo 15 della Costituzione, che indica nella segretezza delle conversazioni l'altra faccia della libertà", ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, interpellato dai cornisti in Transatlantico. "Le conversazioni - ha aggiunto - sono libere fino a che sono segrete, come il voto. Sono state fatte ironie sul fatto che io abbia detto che più o meno siamo tutti intercettati. Vorrei ricordare che in questo paese sono stati intercettati persino dei presidenti della Repubblica".