Il Cardinale Ruini dimesso dalla terapia intensiva | come sta dopo il ricovero

(Di mercoledì 10 luglio 2024) IlCamillo, ricoverato tre giorni fa al Policlinico Gemelli di Roma, "in ragione della stabilità clinica e del miglioramento dei parametri cardiovascolari ottenuto con le nuove terapie, nel pomeriggio di ieri è statocardiologica e trasferito in un reparto di degenza ordinaria dove sta proseguendo il monitoraggio e le cure". È quanto riferisce una nota diffusa dal Policlinico Gemelli. Il porporato si era sentito male nel pomeriggio antecedente alla comunicazione. "Nella tarda serata di ieri ilCamilloè stato ricoverato d'urgenza presso il Policlinico Gemelli per un dolore toracico. In considerazione dell'età avanzata e della storia clinica del, si è reso necessario ilincardiologica.