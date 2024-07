Giorgio Armani salta a settembre la Milano Fashion Week | le motivazioni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In una mossa senza precedenti,ha deciso di spostare la sua sfilata primavera-estate 2025 daa New York. Questa decisione coincide con l’inaugurazione del nuovo edificio del marchio in Madison Avenue, prevista per il 17 ottobre. L’annuncio è stato fatto tramite una nota ufficiale della casa di moda, sottolineando che l’abbandono temporaneo delle passerelle milanesi è “in via del tutto eccezionale”.torna a New York, ma non allaFW23 ph@, con “concretezza e responsabilità”, ha scelto di concentrare in un unico evento la celebrazione della nuova apertura e il suo ritorno a New York, città che non ospitava una sua sfilata da undici anni. La collezione donna per la primavera-estate 2025 sarà presentata nella Grande Mela, segnando un momento storico per il marchio e per la moda internazionale.