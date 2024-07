Franato addosso Il dramma di Alvaro Morata | si infortuna durante la festa il Milan trema

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sarà perché sul mercato è in orbita(scherziamo, anzi lo fanno già molti tifosi con commenti ironici sui social), ma ciò che è accaduto adnel finale della partita contro la Francia, la quale peraltro è stata vinta con merito e ha dato alle Furie Rosse la finale di Euro 2024, dopo 12 anni di assenza, ha del clamoroso. Un tifoso, com'è ormai fastidiosa consuetudine, ha invaso il campo per andare a farsi un selfie con i giocatori spagnoli che stavano festeggiando il successo contro Mbappé e compagni. Subito gli steward si sono fiondati verso di lui per cercare di bloccarlo e uno di loro ha ben pensato di emulare il Kantè o il Fabian Ruiz di turno, entrando in scivolata verso l'invasore nel tentativo di atterrarlo. Peccato però che, nel trambusto generale, lo steward siadirettamente sul ginocchio diche, povero, stava solo festeggiando con i compagni ed era ignaro di ciò che stava per accadergli.