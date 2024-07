Emma | Ho sconfitto 3 tumori il mio corpo è bello perché è reale

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Marrone, artista pugliese nata a Firenze, ha parlato con GQ della sua battaglia contro l’odio online e la sua voglia di divertirsi e godersi la leggerezza che ha finalmente trovato, a 40 anni da poco compiuti., sulla cover Hype di GQ, si è raccontata sinceramente e senza filtri, come ha sempre fatto, con la spontaneità che l’ha sempre contraddistinta: “Sono una donna di 40 anni che hatree questo è ilche le mie battaglie mi hanno lasciato”, ha spiegato con orgoglio la cantante, parlando dell’odio online che spesso deve affrontare sui social. “Magari non sarà perfetto, ma èproprio”. Parlando del suoha ribadito che le persone possono dire quello che vogliono,ha imparato a tenere la testa alta e contrattaccare, ogni volta che gli odiatori seriali hanato il suo fisico dicendole che è “grassa, che ho la pancia, che ho le gambe grosse, non me ne frega niente”, ha detto, aggiungendo tuttavia che continuerà sempre a rispondere agli haters per proteggere i suoi fan: “A me puoi dire tutto, ma alla mia gente no, i miei fan non me li devono toccare, non si devono permettere di ferirli”.