Djokovic in semifinale a Wimbledon senza giocare | De Minaur si ritira per infortunio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Londra, 10 luglio 2024 – Novakè già in. Alex De, testa di serie numero 9 del tabellone e avversario del serbo nel match dei quarti di finale in programma oggi, si èto per. TOPSHOT - Serbia's Novakgestures as he celebrates winning against Australia's Alexei Popyrin during their men's singles tennis match on the sixth day of the 2024Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in, southwest London, on July 6, 2024. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE Il sette volte campione sull’erba di Londra ora attende il vincente della sfida tra Musetti e Fritz. Fatale all’australiano il guaio fisico rimediato nell’ultimo punto della partita vinta contro Arthur Fils.