Djokovic abbandona l' intervista in tv | dura solo 98 secondi la domanda che lo sbroccare

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Prosegue il momento di nervosismo di Novak, dopo aver litigato con il pubblico a Wimbledon perché troppo sfacciato nel tifare l'avversario degli ottavi di finale, il norvegese Holger Rune, ed un'a bordocampo a fine partita in cui il serbo ha provocato i tifosi sugli spalti salutandosi con un “Buuuuona notte” che, in sostanza, replicava i “buuu” mascherati del pubbliconte la partita nei suoi confronti. Ora, ci è andato di mezzo anche un giornalista della BBC, piantato in asso dall'ex-numero uno del ranking, perché infastidito dalle sue domande. C'è qualcosa, forse, che rode dentro a, forse un senso di colpa per delle reazioni spropositate o forse l'ansia del tempo che passa e che lo costringe a confrontarsi con i nuovi giovani campioni in auge.