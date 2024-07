Disabilità casa e inclusione lavorativa | dal Governo in arrivo bando da 300 milioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Stiamo elaborando per l’anno prossimo unsui 300di euro sull‘e la dimensione abitativa“. Lo ha detto la ministra per leAlessandra Locatelli. “Ci stiamo ragionando – ha continuato – perché abbiamo già incontrato gli assessori regionali e diversi rappresentanti del mondo associativo”. Secondo Locatelli la dimensionee abitativa, per le persone con, “devono essere collegate” perché per “la dignità della vita della persona abbiamo bisogno di sviluppare sicuramente il benessere e la salute, però anche questi due ambiti”. Ilsarà “rivolto agli enti del terzo settore che già hanno iniziato un percorso die che hanno la possibilità di ampliarsi” e “spero che questo possa coinvolgere anche il mondo privato”.