Corri La Vita Michael Stipe primo testimonial dell’edizione 2024

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Firenze, 10 luglio- Oltre trentasettemila persone la scorsa edizione hanno percorso le strade di Firenze all’insegna della solidarietà, della salute e della cultura. ÈLa, quest’anno prevista domenica 29 settembre, la prima manifestazione podistica non competitiva in Italia che coniuga questi valori e che quest’anno organizza la ventiduesima edizione. Il fiume di partecipanti si snoderà dal Parco delle Cascine fino alla straordinaria cornice della Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria: persone di ogni età, famiglie, gruppi di colleghi parteciperanno alla manifestazione colorando Firenze di verde, grazie alle T-shirt ufficiali che anche quest’anno Ferragamo ha realizzato appositamente per l’Associazione. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi diversificati per gradi di difficoltà - uno di circa 11 km dedicato a chi vorrà correre e uno di 6 km per chi preferirà godersi le mete culturali lungo il percorso.