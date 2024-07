Caldo bollino rosso | emergenza estiva in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’ondata di calore che ha colpito l’nelle ultime settimane ha raggiunto livelli allarmanti, con molte città che registrano temperature record. L’è stata dichiarata in numerose regioni, richiedendo misure immediate per proteggere la popolazione più vulnerabile. Attendiamo l’estate per goderci un po’ di, così anche un tuffo al mare o una giornata al sole. Eppure, le temperature registrate negli ultimi giorni hanno toccato numeri allarmanti. Scoppia, così, l’in, dove parecchie città hanno lanciato il, foto Pixabay – VelvetMagL’anticiclone africano, responsabile di questa ondata di calore, ha portato temperature oltre i 40 gradi Celsius in molte parti del paese.