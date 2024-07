Calcutta l’eroe buono che salva le donne e le fan | Ci ha detto di aspettare il treno nella reception del suo hotel per non essere stuprate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un cantautore tila vita e non solo per le canzoni, ma anche all’atto pratico. È quello che è accaduto a un gruppetto di quattro fan accorse ad ascoltarein una delle tappe del tour estivo a Ferrara, in Piazza Ariostea. Al termine dello show le ragazze si stavano recando alla fermata delpiù vicina ma si sono accorte che un uomo ha iniziato a seguirle nel buio della notte. Poi è successo un fatto incredibile ed è proprio una delle ragazze a spiegarlo su TikTok. “Pov: dopo il concerto divai in stazione alle due di notte, incontrie lui ti propone diildel suoper non”. E ancora: “Ci ha letteralmentete da un tipo appostato che ci ha mezzo seguito con un’auto“.