Borussia Dortmund | a rischio l’affare Guirassy non ha superato le visite mediche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Colpo di scena in casaSerhourischia di saltare, l’attaccante dello Stoccarda non hale. L’attaccante guineano, era il prescelto per l’attacco giallonero della prossima stagione, con ilche ha prontamente pagato la clausola da 18 milioni di euro presente nel suo contratto. Il giocatore era arrivato in città pronto a compiere gli ultimi step prima della firma del nuovo contratto, ma, al momento delle, è sorto un problema, non specificato dalla società, e orafinisce quantomeno in discussione: “Durante ledi Serhou, è stato rivelato un problema che necessita di ulteriori chiarimenti”, questa la breve nota del BVB.: a, non haleSportFace.