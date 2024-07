Bilancio la Giunta | 150 milioni di uscite in più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il Governo taglia 15,6di euro al Comune, ma l’assessore alEmmanuel Conte (foto) presenta una variazione diche consentirà a Palazzo Marino di aumentare la spesa corrente per 150di euro: "Risorse che andranno a valorizzare in particolare le attività del Welfare, della Cultura e dell’Educazione e dei Trasporti, che con questo assestamento potranno contare su maggiori risorse rispetto al consuntivo del 2023. È una manovra virtuosa che contrasta con il messaggio proveniente dai tagli della spending review nazionale prevista dalla Legge di". È quanto emerso ieri durante la commissione consiliari sui conti dell’amministrazione nel 2024. In particolare, Conte fa sapere che i 150di euro in più sulla spesa corrente saranno così ripartiti: 60al trasporto pubblico; 16al welfare; 10alla cultura; 10alla polizia locale; 8,4all’educazione, 4,3alla gestione dell’edilizia residenziale pubblica e 4,3al personale.