A me puoi dire tutto che sono brutta che sono grassa… Io mi vedo davanti allo specchio so chi sono e mi piaccio Ma alla mia gente no i miei fan non li devono toccare | parla Emma Marrone

(Di mercoledì 10 luglio 2024): “Il body shaming non mi scalfisce, mi arrabbio perché leggono quei commenti ragazzi e ragazze che soffrono per il loro corpo. Un mio sogno? CantareRoyal Albert Hall” L’animo battagliero, il successo televisivo, i lutti, la malattia, le strade fortunate (e quelle meno) tracciate dal tempo. Adesso, la leggerezza – “che non significa frivolezza o superficialità” – di un’altra vita artistica, l’ennesima. Quindici anni di carriera l’hanno resa più consapevole, autoironica, serena. Oggi,ha trovato un nuovo equilibrio: graziesua musica e a un pubblico con cui vive il sogno di “riuscire ancora a essere in connessione”. Lo ha raccontato in una lunga e sincera intervista a GQ. Decisa, senza filtri, paladina dei giusti diritti.