28 anni dopo | nelle prime foto dal set Jodie Comer viene inseguita da zombie nudi?!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Cresce la curiositàche ledal set di 28offrono un primo sguardo aglidi questo nuovo capitolo. Mentre sono in corso le riprese di 28, seguito della rivoluzionaria sagainglese che presto si espanderà con nuovi capitoli, compaiono in rete nuovedal set che mostrano la protagonistadainsanguinati piuttosto. Come rivela Mail Online, i non morti hanno un aspetto piuttosto terrificante e molto realistico, e sono molto più in carne di quelli visti di recente in The Walking Dead e Army of the Dead. I dettagli della sinossi di 28non sono ancora stati rivelati, ma sappiamo che Danny Boyle tornerà alla regia della nuova .