WWE | Seth Rollins si scaglia contro CM Punk – Non ruota tutto attorno a te ci saranno conseguenze!

(Di martedì 9 luglio 2024) Sabato scorso CMha impedito a Drew McIntyre di incassare la valigetta del Money In The Bank appena conquistata, ma ci sono anche stati dei danni collaterali con le sue azioni,infatti non è riuscito a conquistare il titolo mondiale e per via della stipulazione del suo matchDamian Priest non potrà avere altre occasioni fino a quando l’Archer of Infamy sarà campione.dopo il match di MITB era furioso, quasi come alle Survivor Series quandotornò in WWE ed è stato fermato da Corey Graves. Stanotte a Raw c’è stato un confronto trae non sono volate parole tenere. “Le azioni hanno” La puntata di Raw si è aperta con CMsul ring pronto a parlare della sua situazione con McIntyre.