Wimbledon Paolini vendica Sinner e vola in semifinale

(Di martedì 9 luglio 2024) Neanche il tempo di incassare la delusione per l’eliminazione di, costretto a fare i conti con la bravura di Medvedev e con problemi fisici che lo hanno costretto allo stop momentaneo, ed ecco che ai tifosi azzurri hanno ritrovato il sorriso. Merito di una Jasminemonumentale, capace di imporsi ai quarti di finale sull’americana Emma Navarro ere in. Un traguardo storico, ottenuto al termine di una partita perfetta. E pensare che proprio la Navarro era la bestia nera dell’italiana, che in tre precedenti era stata sempre sconfitta.Leggi anche: Lutto nel calcio: l’ex Reggiana Stefano Guerra morto a 62 anni, fatale la puntura di un’ape Stavolta, invece, l’inerzia della gara è stata fin da subito dalla parte dell’italiana, che ha chiuso il primo game con una volée in rovescio e ha poi rimontato l’americana, che aveva tentato di prendere il largo.