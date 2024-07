Tenta di rubare in una macchina Fermato da agenti fuori servizio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Firenze, 9 luglio 2024 -delle volanti, liberi dal, sventano un furto su un’autovettura. Per questo, la notte tra domenica e lunedì la polizia di stato ha arrestato un cittadino marocchino di 39 anni accusato di rapina impropria. La vicenda ha avuto inizio intorno alle 2.30, quando due poliziotti delle volanti di via Zara stavano camminando, liberi dal, lungo via Fiume. D’un tratto la loro attenzione è stata attirata da un forte rumore di vetri infranti subito seguito dall’allarme acustico di un’autovettura proveniente da una delle vie limitrofe. Svoltando velocemente in via Cennini per controllare cosa stessa succedendo, glihanno subito notato un uomo intento ad armeggiare all’altezza del vano motore di unaparcheggiata lungo la via e che presentava uno dei finestrini completamente infranto.