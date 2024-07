Si accende un fuoco d’artificio in testa per esibirsi | epilogo fatale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 9 luglio 2024) Un uomo, per mettersi in mostra davanti a parenti e amici, è morto facendosi esplodere dei fuochiinA volte è colpa dell’alcol, altre della leggerezza e della superficialità. Capitano, però, occasioni in cui si cerca di strafare per mettersi in mostra, oppure di mostrare qualcosa di spettacolare. Gesti che possono partire dalle piccole cose, fino ad arrivare a grandi follie, alcune volte anche pericolose. Quest’ultima è una di quelle accadute in Carolina del Sud. Un fatto che ha unito tutti i preconcetti sopra espressi e che si è concluso con una tragedia immane. Il nome della vittima è Allen McGrew, aveva 41 anni ed è morto nella sera della festa dell’Indipendenza che stava festeggiando con parenti e amici. Si mette unine muore per l’esplosione (Pixabay) – Notizie.