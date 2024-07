Senza negozi di vicinato non c' è vivibilità | l’allarme di Confcommercio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Pisa, 9 luglio 2024 - “Lo studio pubblicato dal Centro studi delle Camere di Commercio 'Guglielmo Tagliacarne', in collaborazione con Il Sole 24 Ore, sull'accessibilità della popolazione agli esercizi alimentari è una controprova delle difficoltà che stanno vivendo da oltre un decennio idi”. Sono il presidente diProvincia di Pisa Stefano Maestri Accesi e il direttore Federico Pieragnoli a commentare lo studio che evidenzia come su 107 province italiane Pisa sia al 78° posto con solo il 32,1% della popolazione che ha accesso in 15 minuti a piedi in uno alimentare della grande o della piccola distribuzione. Questa percentuale varia tra Pisa città e il resto dei Comuni. Per restare al piccoloo al dettaglio, a Pisa città la percentuale sale al 54,2% delle persone che hanno la disponibilità di uno alimentare in un raggio di 15 minuti, mentre nel resto della provincia, lo stesso indice scende al 29,1%.