Sbagliata la ripartizione dei seggi La lista Braga fa ricorso al Tar

(Di martedì 9 luglio 2024) Prima seduta del nuovo consiglio comunale nel segno dell’incertezza giovedì prossimo a Casalecchio. Sulladeifra le varie formazioni che si sono confrontate alle elezioni dell’8 e 9 giugno e poi del seguente ballottaggio che ha decretato la vittoria di Matteo Ruggeri, grava infatti ilal Tar presentato ieri da Antonella Micele, capodella formazione del Centro sinistra a sostegno del candidato sindaco Dario. Oggetto delè un presunto errore nel calcolo deiassegnati alle liste che hanno sostenuto i tre candidati sindaci che hanno raggiunto il quorum necessario ad ottenere una rappresentanza in consiglio. "Riteniamo che, nel procedere alladeitra le forze di minoranza all’interno del consiglio comunale, l’Ufficio elettorale sia incorso in un errore che ha condotto alla mancata assegnazione di uno al gruppo di liste, in particolare allaCentrosinistra per Casalecchio, facenti capo al candidato Darioed alla sua attribuzione al gruppo di liste collegate al candidato Enrico Pasquariello", spiega sinteticamente la Micele, che, in caso di accoglimento del, sulla base delle preferenze ottenute nelle votazioni andrebbe ad occupare l’ultimo dei posti attribuiti alladi Fratelli d’Italia.