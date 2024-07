Salvini docet

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 luglio 2024) Mattarella dice che non vanno compressi i diritti delle minoranze ereplica che il Capo dello Stato non parlava dell’Italia. Ma che, parlava del Gabon? E poidice che qui semmai esiste la “dittatura delle minoranze”. Che significa?Mino DuranVia email Gentile lettore, le risponderei volentieri, ma non ne ho le competenze. Chi sono io per giudicare una così altiloquente manifestazione del-pensiero? Tutt’al più posso raccontarle una mia esperienza con il líder máximo della Lega. Dunque, mi trovavo in un paesino della Campania dove era atteso, a cui il sindaco voleva conferire un’onorificenza. Sulla piazza s’era raccolta una folla enorme, migliaia, macché centinaia di migliaia di persone: comitive venute da Napoli, da Salerno, addirittura da Palermo, Sassari Ecco che arriva, scende dall’auto e la folla preme per farsi un selfie con lui.