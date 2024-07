Referente di Vergogna E45 su Fb

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) "Dovremo riflettere sulla questione, ma non è escluso che, a estate terminata, non possa uscire un nuovo esposto da parte nostra sulle condizioni della superstrada". Chi parla è Erika Dori di Pieve Santo Stefano (Arezzo) a nome di "E45", il public group su Facebook attivo oramai da anni e che a oggi conta oltre 18mila membri, compresi quei tanti utenti che per motivi di lavoro o altro percorrono con una certa frequenza la Orte-Ravenna. Il riferimento è alla situazione generale e comprende anche la piazzola di sosta all’altezza di Pieve Santo Stefano, che è franata nel febbraio del 2018 e per la quale si parla di lavori sospesi. Ma a fugare i dubbi è Anas: la ricostruzione della piazzola è terminata e in quel punto permane lo scambio di carreggiata fino a quando non verranno posizionate le nuove barriere laterali, dopodichè avverrà la riapertura.