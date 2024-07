Prima Categoria Borgo Minonna l’addio al calcio di Nicola Morbidelli | Grazie grazie grazie a questa grande famiglia!

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 9 luglio 2024) Il difensore classe 1990 resta in società come osservatore. “Ilmi ha dato tanto e io ho dato tanto al. Chiedo ai ragazzi di divertirsi, ridere, dare il massimo e godersi ogni momento passato su quel prato verde” JESI, 9 luglio 2024 –deldice addio al. Il difensore classe 1990, infatti, ha annunciato di appendere le scarpette al chiodo attraverso i canali social della società. Resterà nel club come osservatore. “Alsono una: è proprio vero!”ha giocato nelle ultime 6 stagioni in rossoblù. Cresciuto nel settore giovanile del Monsano, ha vestito le maglie anche della Belvederese (Promozione e Eccellenza tra il 2007 e il 2014) e del Moie Vallesina (2016-2017). Nella nuova rubrica “4 Chiacchiere con” delha ufficializzato la sua decisione.