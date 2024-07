Premio Navarro-Valls a Lina Doris e Nicolò Govoni | Hanno messo la loro leadership al servizio del prossimo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024)Tombolatoper la categoria Senior eper la categoria Junior, sono i vincitori della seconda edizione delinternazionale per lae la Benevolenza Joaquín, la cui cerimonia di premiazione si è svolta presso la Sala della Protomoteca dei Musei Capitolini a Roma, alla presenza di numerosi e autorevoli ospiti. La Biomedical University Foundation, ente no profit a sostegno dello sviluppo dell’Università e della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, promuove l’evento in memoria del Joaquín, medico e giornalista, portavoce di Papa Giovanni Paolo II e direttore della Sala Stampa della Santa Sede per 22 anni, dal 1984 al 2006, nonché fondatore della Foundation insieme a Paolo Arullani.