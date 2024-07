Per cambiare l' Europa serve una destra di governo Procaccini traccia la strada

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) «Vogliamo esseredi, non di testimonianza. Perl'occorre una postura equilibrata. Il radicalismo è sbagliato aquanto a sinistra. Funziona, al contrario, un atteggiamento pragmatico e dialogante con tutti coloro che hanno idee affini». A dirlo il copresidente del gruppo Ecr Nicola.Il secondo turno, in Francia, è una sconfitta per le destre? «Certamente, non si può parlare di vittoria. Tutti speravamo che si potesse affermare undi centro. Ciò, purtroppo, non è accaduto. Macron ha portato la Francia nel baratro. Attraverso questa operazione di tutti contro Rassemblement National, è stata favorita, almeno come maggioranza relativa, l'affermazione di una coalizione di estrema sinistra.