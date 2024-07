Olimpiadi Parigi 2024 | per la squadra Azzurra arriva già la prima vittoria

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 9 luglio 2024) E’ oramai tutto pronto per l’inizio della Cerimonia d’apertura dei giochi Olimpici in programma nella Capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto prossimo L’edizione numero 33 dei Giochi olimpici estivi si terrà aa cavallo di luglio e agosto. Grazie agli splendidi risultati ottenuti negli ultimi mesi in molte discipline olimpiche, l‘Italia si presenterà nella capitale francese con grande ambizione, puntando almeno a replicare i risultati di Tokyo 2020, dove fu stabilito il record di medaglie per il nostro Paese: 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi, per un totale di 40. Tutto è pronto per ledel– Cityrumors.it – Ansa fototornerà a ospitare un’Olimpiade esattamente cento anni dopo l’ultima volta, per la terza edizione che si terrà in Francia tutte che hanno avuto luogo sotto l’ombra della tour Eiffel.