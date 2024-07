Morata imbarazzante | il duro sfogo social di Alice Campello contro gli hater | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) La moglie di Alvaro, difende il marito dagli attacchi di alcuni media spagnoli che hanno definito il capitano delle Furie Rosse “un piagnucolone”. L’influencer italiana ha quindi voluto rispondere a tono con delle storie suidifende: il post suiAttraverso delle storie sul suo profilo Instagram,pubblica un articolo di El Confidencial dal titolo: “Un capitano che mette in imbarazzo la Spagna e non solo per il suo scarso livello agli Europei“. Il riferimento è chiaramente al marito e lei commenta: “Odio fare la vittima e sollevare altre polemiche ma questa cosa non mi sembra normale neanche lontanamente, mi dispiace. È normale? L’unica cosa che considero di basso livello è essere giornalista, aver studiato per quello e scrivere un titolo del genere quando la Spagna è a un giorno dalla semifinale.