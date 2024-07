Morata al Milan clamoroso cambia tutto | la nuova posizione di Ibrahimovic

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 9 luglio 2024) Alvaroal: nuovo colpo di scena per i rossoneri, la decisione disulla vicenda e cosaora “Avanti un Altro!” Non è solo il titolo del celebre game show di Mediaset ma anche un po’ la politica di casanelle ultime settimane. L’immobilismo che vige aello preoccupa non poco, anche perché di certo le rivali non stanno a guardare e si stanno rinforzando con grande celerità. Colpi a destra e sinistra per Inter, Juve e Napoli mentre i rossoneri osservano, evidentemente in attesa di giorni migliori. “Zirkzee è il passato“, così si è rivolto alla stampanel giorno della presentazione di Fonseca. D’altronde se l’erba del vicino è sempre più verde, lo è anche come l’uva diventa acerba se non si riesce a cogliere, come racconta la favola di Fedro.