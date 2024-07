Miss Merkel sulla Rai arriva la serie tv che trasforma l’ex cancelliera in Jessica Fletcher – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

Angeladal 2021 non guida più la Germania. Che fine ha fatto, dopo essere uscita dalla politica? Una carriera tanto straordinaria meriterebbe una pensione di pari livello. E dunque, non si è data all'uncinetto, né ha iniziato a preparare marmellate: si sarebbe messa a risolvere i crimini. O almeno, questo è lo scenario partorito dalla fervida fantasia dello scrittore tedesco David Safier. Il connubio improbabile trae i gialli si è convertito in una minitv (per ora in due episodi) che approderà anche in Italia, su Rai2, nella prima serata di venerdì 12 luglio. La trama Nella trama del primo episodio, Morte al castello, «tedesca Angela, finalmente in pensione, si trasferisce nel paesino di Freudenstadt, nella Germania settentrionale, dove conduce una vita tranquilla assieme al marito Joachim, il suo fedele cagnolino Putin e la sua guardia del corpo Mike.