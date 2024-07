Mio marito ci è rimasto male Mara Venier dopo la decisione | Sono un casino di donna

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2024)e lasu Domenica In. Da tempo si discute sulla permanenza o meno della conduttrice nello storico programma domenicale di Rai 1. In diverse occasioniha confessato che forse è arrivato il momento di dire basta. A lei lo show, nel quale detiene tra l’altro il record di conduzioni, piace tantissimo, ma vorrebbe avere più tempo da condividere con la famiglia. Proprio pochi giorni faha rilasciato un’intervista al Messaggero in cui ha ricordato tra l’altro che quella appena conclusa è stata l’edizione peggiore di Domenica In. Tutto è nato dal comunicato dell’amministratore delegato della RAI, Roberto Sergio, a sostegno di Israele, senza accennare a ciò che succede in Palestina, lettoSanremo. Si è scatenata una campagna d’odio che l’ha fatta soffrire.