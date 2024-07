Meloni in Cina Perché è necessaria coesione nel governo italiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 9 luglio 2024) Il cupo fronte autoritario marcia deciso per minare il cuore della nostra democrazia e i nostri valori. Lo racconta il World Peace Forum, andato in scena a Pechino, con una platea di oratori in gara per chi pone il rischio più immediato alla nostra sicurezza collettiva: dal leader russo Vladimir Putin a quello nordcoreano Kim Jong-un, e il primus inter pares, la Repubblica popolare cinese guidata da Xi Jinping. A Pechino non basta aumentare giorno dopo giorno il rischio di un conflitto sulle sue sponde asiatiche con le aggressioni e provocazioni continue contro le Filippine, Giappone e Taiwan. E neppure l’apologia e il sostegno all’amico invasore “senza limiti”, la Russia. Pechino oggi si trova letteralmente alle porte dell’Europa, con le esercitazioni militari congiunte con la Bielorussia ai confini polacchi della Nato, raccontate ieri da Gianni Vernetti su Repubblica.