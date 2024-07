Mattia Furlani torna in gara ed è secondo in Ungheria | misura valida Tentoglou insuperabile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024)ha fatto il proprio ritorno indopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei di Roma ormai un mese fa (nel frattempo si è dovuto concentrare sull’Esame di Maturità). Il giovane talento azzurro ha scelto la pedana di Szekesfehervar () per riprendere la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, dando vita a un nuovo duello con il greco Miltiadisin occasione di una tappa del World Continental Tour (livello gold, ilcircuito internazionale itinerante per importanza). Dopo lo spalla a spalla ai Mondiali Indoor (vittoria dell’ellenico in virtù della seconda miglior) e il successo del Campione Olimpico nella rassegna continentale di Roma, il 19enne ha chiuso alposto ladi salto in lungo andata in scena in terra magiara.