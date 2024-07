LIVE Spagna-Francia Europei calcio 2024 in DIRETTA | alle 21 00 parte la semifinale più attesa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.44 Una sola grande novità per Didier Deschamps, che panchina uno dei suoi fedelissimi come Antoine Griezmann. Centrocampo muscolare con Tchouameni e Kante affiancati dal rientrante Rabiot, mentre davanti titolarità per Kolo Muani al centro. Tridente d’attacco completato da Dembelé e Mbappé. 20.42 Nessuna sorpresa per De La Fuente, che si affida ai titolarissimi. Unica variazione, forzata, a centrocampo, con Dani Olmo che prende il posto dell’infortunato Pedri. Davanti confermato riferimento offensivo il capitano Alvaro Morata, con ai suoi lati le schegge Nico Williams e Lamine Yamal. Coppia difensiva confermata rispetto alla sfida contro la Germania: Nacho-Laporte. 20.40o finale anticipata? All ’Allianz Arena di Monaco va in scena la partita piùdell’intera manifestazione continentale.