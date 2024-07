LIVE Spagna-Francia 2-1 Europei calcio 2024 in DIRETTA | triplo cambio per i Galletti che cercano il pareggio

Leggi tutta la notizia su oasport

76? Lungo giro palla della squadra di De La Fuente che prova così a spezzare il ritmo della squadra di Deschamps. 75? Non riesce la transizione veloce alle Furie Rosse, che però portano il pallone lontano dalla propria area e provano a gestirlo in palleggio. 74? Massimo sforzo per ialla ricerca del, prima percussione di Mbappé circondato da quattro uomini, poi l'angolo sul cross respinto di Koundé. 73? In copertura perfino Yamal nell'area di rigore, traversone lungo di Koundé. Ladeve alzare i ritmi se vuole scardinare la difesa avversaria. 72? Aggressivo Upamecano su Morata, troppo per Vincic che fischia la punizione. 71? Azione personale debordante sulla sinistra di Barcola, cross arretrato che viene deviato da un paio di giocatori spagnoli, poi palla che esce dalla zona calda.