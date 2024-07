LIVE Paolini-Navarro 6-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | primo set da sogno per l’azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-MEDVEDEV DALLE 14.30 40-15 Servizio vincente della statunitense. 30-15 Si ferma sul nastro il dritto del. 15-15 Uno dei rari errori gratuiti con il dritto da parte di Jamine. 0-15perde il controllo del dritto inside out. 1-0 Game. Stupendo il dritto inside out vincente della toscana. 40-15 Un cattivo rimbalzo tradisce la statunitense. 30-15 Scappa via stavolta il dritto del. 30-0 Si ferma sul nastro il rovescio incrociato dell’americana. 15-0 In corridoio il dritto lungolinea di. SECONDO SET 6-2SET! Vola via il dritto della statunitense.set da favola per. 15-40 DUE SET POINT! Profondissimo il dritto incrociato di Jasmine.