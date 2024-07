Le due storie che hanno stancato in queste puntate di Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 luglio 2024) Sia Ferri che Ida sembrano mettersi l’anima in pace rispetto all’attesa che ci vorrà affinché il giudice decida sull’affido del piccolo Tommy. Ferri torna ai cantieri, Ida va al mare. Ma è sempre lei quella che sembra avere più punti per l’affidamento. Oltre a essere la madre naturale, ora Diego le ha anche chiesto di sposarla. E persino Filippo chiede a Marina di convincere Roberto nel rassegnarsi al fatto che lui invece non è il padre naturale. Però sono già settimane che la soap insiste su questa storia senza fare passi avanti, senza colpi di scena o una decisione a breve, e ora rischia di stancare i telespettatori. Come hada tempo la storia di Luca, la malattia e il suo lavoro. Che ora finalmente sembra aver lasciato. Per lo meno è sparita la cagnolina Bricca, affetta dalla stessa malattia senile, di cui da tempo si sono perse le tracce.