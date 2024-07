Landman la nuova serie di Paramount+ debutterà a novembre

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024)ha annunciato oggi che laattesissimadrammatica originale, interpretata dal premio Oscar Billy Bob Thornton, arriverà ain esclusiva su. Di cosa parla Landam? Ambientata nelle proverbiali “boom town” del Texas occidentale,racconta la ricerca di fortuna nel mondo delle piattaforme petrolifere. Basata sul famoso podcast in 11 puntate “Boomtown” di Imperative Entertainment e Texas Monthly, laè una storia di manovali e miliardari selvaggi che alimentano un fenomeno così grande da modificare clima, economia e geopolitica.: il cast Oltre a Thornton, lain dieci episodi è interpretata da Ali Larter (The Last Victim), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2), Kayla Wallace (When Calls the Heart), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville), Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia) e Demi Moore (Feud: Capote Vs.