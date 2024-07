Jacobelli | Antagonista dell’Inter? Due da definire! Ma restano favoriti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024)analizza la situazione mercato in particolare di Juventus e Milan, sulla carte le possibili antagonisteCampione d’Italia per la prossima stagione. ANTI INTER – Xavieresprime la sua opinione riguardo la prossima stagione: «Chi è oggi la vera? In questo momento è impossibile dirlo, siamo ancora all’inizio. Poche le operazioni ancora definite. Il Milan deve prendere due attaccanti, la Juve deve ancora fare altro, vedi Koopmeiners, inserendo delle contropartite non accettate però. Quindi inutilel’anti-Inter, con i nerazzurri però che ripartono di sicuro con i favori del pronostico, visti anche gli ultimi innesti e con una società forte». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «? Due da! Ma») © Inter-News.