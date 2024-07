Incidente domestico nel Salento Si ustiona con l’alcol 12enne in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo quelli dei giorni e delle ore scorse, ancora un tragico episodio nel. Un drammaticosi è verificato all’interno di un’abitazione situata a Surbo, paese dell’hinterland leccese. Nel pomeriggio di ieri, infatti, un bambino di appena 12 anni si è tragicamenteto con. Il ragazzino è stato rapidamente raggiunto da una fiammata improvvisa, mentre cercava di rimuovere la colla che, per motivi ancora tutti da specificare, gli era rimasta addosso. Tutto l’accaduto, la dinamica completa dei fatti e le cause di ciò che è avvenuto, come detto, non sono ancora del tutto chiare e sono in fase di accertamento. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, però, si apprende che algli fosse caduta della colla all’altezza del torace e che, quindi, come detto, lo stesso si stesse cercando di pulire con un asciugamano imbevuto di alcol.