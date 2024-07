Incidente con l’amico condanna definitiva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) La conclusione di una lunga vicenda giudiziaria: è diventatalaa due anni per omicidio colposo per Nicola Alfano, 50enne che nel 2020 era stato accusato di omicidio volontario in relazione alla morte delBruno Lazzerotti, 78 anni. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritirato in itinere, delle parti civili. Il giorno della morte di Lazzerotti, nel giugno 2019, i due amici erano andati a fare un giro in auto in zona Certosa. Imboccando una strada di campagna però, per una manovra sbagliata l’auto era finita in un fossato pieno d’acqua. Alfano era riuscito a liberarsi, Lazzerotti era morto. Unche si era ritenuto un omicidio volontario architettato per ragioni di eredità. In primo e secondo grado Alfano era statoto a 15 anni, poi la Cassazione aveva disposto un nuovo giudizio di appello e la pena era stata ridotta in 2 anni e l’accusa modificata in omicidio colposo.