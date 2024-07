Il talco è potenzialmente cancerogeno | l’Oms lancia l’allarme Da cipria e fondotinta a deodoranti creme e bagnoschiuma | ecco dove si nasconde

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilper l’uomo. Arel’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, Iarc. L’ente, che fa parte del dell’Organizzazione mondiale della sanità, Oms, ha rilevato che esistono prove, seppur limitate negli esseri umani, sufficienti negli animali da laboratorio a sostenere il fatto che il minerale può causare tumori, in particolare alle ovaie e ai polmoni. La valutazione è il risultato del lavoro svolto da un gruppo di 29 scienziati provenienti da 13 paesi. La squadra di ricerca ha svolto una revisione della letteratura scientifica disponibile sugli effetti delprivo di amianto sulla salute. L’agenzia delha avvertito che l’esposizione alche comporta un maggior rischio di cancro avviene principalmente in ambito professionale, durante l’estrazione e la lavorazione del minerale.