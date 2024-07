Il Gladiatore 2 | nel trailer italiano Paul Mescal e Pedro Pascal si scontrano nel Colosseo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo tante voci di corridoio e fan infuriati solo per l’inizio della produzione, Il2 si mostra con il suo primo, dimostrando che ha più grinta di quanto ci si potesse aspettare. Rivelata anche la data di uscita, segnata per il 14 Novembre 2024. Nel lunghissimovediamo che Lucio Vero, che sarà protagonista di questa pellicola, è fuggito da Roma e ora vive in Numidia dove combatte come soldato. In seguito a un assalto dell’esercito di Roma viene fatto schiavo e venduto a Macrino (Denzel Washington) che lo renderà unnelromano. Intanto tanti personaggi si susseguono, lotte di potere rischiano di portare l’impero romano al collasso e Lucio dovrà superare innumerevoli sfide all’interno dell’arena tra cui uno scontro sulle navi, contro un pericoloso rinoceronte e combattere contro Marco Acacio, interpretato da