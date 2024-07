Frankenstein Mia Goth | Lavorare con Guillermo del Toro è stato tutto quello che potevo desiderare

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 9 luglio 2024) L'attrice Miaha parlato della sua esperienza sul set di, film tratto dal classico della letteratura che sarà diretto dadel. Mia, dopo essere stata protagonista di MaXXXine, è tornata sul set di un film horror in occasione di, diretto dadel. L'attrice ha ora condiviso qualche dettaglio della sua esperienza sul set, spiegando perché è entusiasta di far parte del cast. L'opinione di Mia In una recente intervista rilasciata a Total Film, l'attrice ha parlato dell'adattamento del romanzo scritto da Mary Shelley. Mia, commentando il suo coinvolgimento in, ha dichiarato: "Posso dire che èfantastico. Si tratta diche volevo e anche di più. Amocon lui.