Elezioni Francia spero che presto si possa gridare che anche l’Italia s’è desta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Come è a tutti noto, lelegislative francesi si sono risolte con la vittoria netta del Fronte popolare e con la clamorosa sconfitta della destra di Le Pen. In questa occasione, i Francesi hanno dimostrato, con il loro senso di solidarietà nazionale, di essere capaci di saper cambiare opinione nel breve spazio tra un turno elettorale e l’altro, consapevoli di non poter restare inerti di fronte al pericolo imminente dell’affermazione di quell’estremismo politico che nega in pieno il fondamentale principio della “eguaglianza economica e sociale”. Con tale lodevole azione, essi hanno inoltre dimostrato che la convivenza civile, e cioè la “democrazia”, è l’unico strumento per combattere “l’egoismo” che assicura benessere e ricchezza solo a una parte del popolo, come già la mattina aveva annunciato Papa Francesco, nel concludere la “Settimana sociale dei cattolici” a Trieste.