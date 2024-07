E45 compleanno amaro Cinquant’anni coi disagi Strada dai cantieri infiniti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) di Claudio Roselli Due compleanni ravvicinati per la E45, che però continua a rimanere nell’occhio del ciclone. Anzi, c’è odore di un nuovo esposto. Relativamente al tratto appenninico, risale al 1974, cioè a 50 anni fa esatti, l’apertura al traffico del breve tratto fra Canili e Verghereto (Case Martini), della lunghezza di quasi 5 chilometri con tre gallerie, fra le quali quella di Montecoronaro, che con i suoi oltre 900 metri è una fra le più lunghe in assoluto. Almeno in Romagna, è la terza dopo quella di Quarto e di Bagno. Il 16 luglio 1996, invece, l’inaugurazione dell’ultimo tratto dell’intera Orte-Ravenna, quello fra Quarto e Sarsina in direzione nord, alla presenza dell’allora ministro per le infrastrutture Antonio Di Pietro. Solo pertanto nel tratto compreso fra Sansepolcro e Sarsina, vi sono 22 anni di differenza con aperture più o meno scaglionate nei tempi, quelle che poi all’atto pratico fanno ancora la differenza a livello di manutenzione (viste appunto le epoche di realizzazione) e quindi dizzazione.