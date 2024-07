E-Team ecco la Squadra Corse di Unipi Presentazione in piazza per la ET-16

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Pisa, 9 luglio 2024 – L’E-dell’Università di Pisa ha presentato la sua nuova vettura, l’ET-16, indei Cavalieri tra la curiosità dei presenti, in un connubio tra passato e futuro. ET-16 parteciperà alla prossima stagione di Formula Student, il campionato di monoposto progettate, testate e portate in pista da squadre formate da studenti universitari provenienti da tutto il mondo. Saranno tre i circuiti e le tappe in cui l’E-(composto da 106 ragazzi e ragazze di varie facoltà dell’Università di Pisa) sfiderà le vetture degli altri atenei: ad Assen dal 13 al 18 luglio, ad Hockemheim dal 12 al 18 agosto, ed infine all’Autodromo Riccardo Paletti dal 4 all’8 settembre. A presentare il nuovo prototipo c’era anche Alessio Morosi, 24 anni, laureato in Ingegneria Meccanica all’Università di Pisa e ora studente di Ingegneria dei veicoli, direttore tecnico del progetto: "Abbiamo proseguito con la strada della macchina elettrica, è il nostro secondo anno: la novità di questa monoposto è l’uso di una monoscocca integrale in fibra di carbonio, che ci ha permesso un guadagno nel peso.