Dimissioni in Oltrepò Pavese | Gli imbottigliatori hanno paura di cambiare Intervista alla presidente Francesca Seralvo

(Di martedì 9 luglio 2024) «Maretta». È questo il termine che usa ladel Consorzio dell’per descrivere la situazione della denominazione all’indomani delledal Consiglio di amministrazione di cinque rappresentanti della categoria(Vinicola Decordi, Agricola Defilippi Fabbio, Azienda vitivinicola Vanzini, Società agricola Vercesi Nando e Maurizio e Losito e Guarini) in polemica con il lavoro dell’ente di tutela. La fuoriuscita delle cinque aziende – per il momento solo dal Cda non dal Consorzio – ha molto sorpreso la, eletta appena quattro mesi fa. Al Gambero Rosso ha raccontato la sua versione dei fatti e i piani futuri per la denominazione. Partiamo dall’analisi della situazione. I fuoriusciti avevano già palesato il loro malcontento? Nei precedenti incontri c’erano stati dei confronti su vari argomenti, com’è giusto che sia, ma non era emerso un atteggiamento così negativo.